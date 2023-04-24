Врач рассказала о неожиданной пользе газированной воды

Несладкая газированная вода улучшает работу кишечника и помогает понизить артериальное давление. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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"Углекислый газ в несладкой газированной воде расширяет мелкие капилляры. В результате кровь устремляется на периферию и таким образом может понижаться артериальное давление", – Елена Соломатина, врач-диетолог.

Кроме того, несладкая газированная вода может улучшить работу кишечника. Особенно она будет полезной тем, кто мало двигается, добавила Соломатина.

"Благодаря такой воде можно немного простимулировать ленивый кишечник. Если не тяжелая форма запора, то она поможет. Поэтому и обменные процессы будут происходить проще, легче", – объясняет врач.