Омолаживающий сон: 5 правил сна, которые помогут сохранить красоту

Недосып сказывается не только на работоспособности, но и на внешнем виде.

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Известно, что сон влияет на состояние кожи. Недостаток сна отражается на цвете лица, а неудобная поза оставляет на коже лица следы, похожие на морщины. Есть способ избежать этих неприятностей — нужно лишь соблюдать простые правила. Их озвучила косметолог, дерматовенеролог клиники Institute Анна Лене.

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1. Сон на спине

В положении лёжа на спине лицо не соприкасается с подушкой, благодаря чему остаётся гладким. Загвоздка лишь в том, что не все способны уснуть в такой позе. Косметолог подчёркивает, что в таком случае лучше выбрать привычную позу для отдыха, но выспаться, однако попытаться привыкнуть к иному положению всё же стоит.

2. Правильная подушка

Рекомендуется использовать ортопедическую подушку — она обеспечивает правильное положение головы и шеи в течение сна (благодаря жёсткости и высоте). Таким образом улучшается циркуляция крови. После сна на такой подушке вы не будете ощущать отёчности и не увидите "заломов" на коже лица.

3. Шёлковая наволочка

Идеальный материал наволочки — шёлк или атлас. Их явное преимущество перед хлопком в том, что они не вытягивают из кожи влагу. К тому же, шёлк всегда остаётся прохладным, поэтому сон на подушке с такой наволочкой поспособствует и хорошему кровоснабжению.

4. Маска для сна

Эта мелочь в разы улучшает качество ночного отдыха, поскольку способствует выработке гормона сна мелатонина. Свет или подсветка гаджетов препятствуют его выработке, но стоит только надеть на глаза маску, на смену свету приходит полная темнота, необходимая для здорового сна.

5. Норма

Режим сна (и достаточное его количество) чрезвычайно важны для кожи. Поздний отход ко сну усиливает выработку гормона стресса кортизола, разрушающего коллаген (он отвечает за упругость кожи). "Когда качество сна нарушается, кожа начинает вырабатывать себум в большем количестве, поэтому ее микробиом меняется. Из-за этого могут появляться воспаления", — предупреждает эксперт.