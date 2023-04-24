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Эксперты объяснили, сколько соли нужно есть в день, чтобы не навредить здоровью

Food.ru пишет, что эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что в день максимум соли для взрослых не должен превышать 5 граммов, а для детей – 2 граммов.

Эксперты объяснили, сколько соли нужно есть в день, чтобы не навредить здоровью
© Runews24.ru

Однако в большинстве стран люди едят намного больше соли, например, в Таджикистане ежедневно съедают до 20 граммов.

Сократить употребление соли в рационе можно несколькими способами. Один из них – отказаться от фастфуда и полуфабрикатов.

Также стоит внимательно читать этикетки на продуктах, в том числе соусах, в которых много различных добавок.

Досаливать пищу тоже не стоит, соль можно заменять приправами и специями, которые придадут блюду необычный вкус.

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