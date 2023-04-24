Что будет, если выпивать 2 литра воды в день

Рассказываем, насколько оправданно поддержание водного баланса.

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Расчёт я провёл по известной и простой формуле: 30 мл жидкости умножаем на 1 кг веса. Мой вес – 75 кг, следовательно, в сутки общий объём составит 2250 мл. Но это не означает, что нужно пить только воду. Норма складывается из нескольких составляющих:

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Мой день начинался с 250 мл чистой воды натощак. Я выпиваю его сразу после пробуждения. В первое время трудно было соблюдать новый режим, поэтому пришлось установить «напоминалку». Постепенно по утрам перестал пить чай, к которому всегда находилась вредная солёная колбаса или печеньки.

В результате давление пришло в норму. Пробуждение теперь непохоже на сеанс «воскрешения из мёртвых». Начал проще включаться в работу, появилась бодрость, исчезли сонливость и вялость. К концу месяца моя кожа перестала нуждаться в тоннах увлажняющего крема. Но самое главное, анализы стали лучше, мне удалось предотвратить развитие мочекаменной болезни.

Когда мне нужно больше двух литров? В жару и при высокой физической активности. В этом случае употребление жидкости увеличивается до 4–5 л.

О недостатке воды в организме сигнализирует чувство жажды. Оно возникает при возбуждении особого центра нашего мозга – гипоталамуса. При потере более 1/4 жидкости в организме происходят необратимые процессы, которые могут нести угрозу для жизни человека из-за обезвоживания.

Моему примеру последовала и четырёхлетняя дочь. По результатам анализов у неё было выявлено высокое содержание уратов. Это кристаллы мочевой кислоты. По рекомендации детского уролога мы купили кулер, из которого она сама наливает и пьёт воду. Спустя два месяца повторно провели исследования, и всё было в норме.

Мнение врача

Любой напиток проходит по пищеварительному тракту транзитом. Если мы пьём чай с сахаром, то организм должен переварить и усвоить его. Кроме того, в этом напитке содержатся танины, которые также нужно правильно переварить, усвоить и вывести. А значит, это еда.