$81.27-0.2189.46+0.11

Четыре группы продуктов, которые снизят риск развития рака на 15%

Благодаря правильной диете можно защититься от рака или наоборот - увеличить риск его развития. Доктор Ширин Кассам назвала четыре группы продуктов, которые считаются наиболее эффективными в борьбе с раком.

Четыре группы продуктов, которые снизят риск развития рака на 15%
© Ferra.ru

Согласно последним научным данным, у людей, которые едят много ультраобработанных продуктов, гораздо выше вероятность столкнуться с раком. Причём чем больше таких продуктов употребляет человек, тем больше риск.

Напротив, есть доказательства, что растительная пища помогает снизить риск развития рака. У тех, кто питается растительными продуктами, этот риск ниже на 15%.

Эксперт порекомендовала придерживаться четырёх групп продуктов. Это фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобы, семена и орехи. Причина их эффективности в борьбе с раком заключается в веществах, которые содержатся в их составе. Благодаря им можно улучшить состояние кишечника, защитить клетки от повреждения ДНК, поддержать здоровую массу тела, предотвратить воспаление.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий