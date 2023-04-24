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2 часа назад

Признаки старения: какие бывают, как распознать и как уменьшить? Рассказывает врач

Чемпионат.com

Объясняем, как меняется наш организм с возрастом.

Признаки старения: какие бывают, как распознать и как уменьшить
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что такое старение?

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Это биологический процесс утраты важных функций организма. Речь о способностях к размножению и регенерации. Также это увеличение риска смерти от естественных причин.

Признаки старения

Многие ошибочно считают, что седина – главный признак старения. Это не так. Причиной снижения меланина в пигментации может быть наследственность. Что же тогда будет говорить о зрелости?

Потеря эластичности и упругости кожи

Одним из первых признаков старения будет изменение кожи на кистях рук. Она начинает истончаться, на ней проявляются вены и сухожилия. Причина – низкий уровень подкожной жировой клетчатки. Затем трансформация коснётся и лица: мимические морщины, западение глаз, провисание участков лица и шеи.

Проблемы с суставами

Ограниченность движений обусловлена болью в суставах, которые утрачивают привычную подвижность. Разрушается хрящевая ткань, из-за чего образуются разрастания. Зачастую развиваются артроз, артрит и подагра.

Набор веса

С возрастом снижается скорость, с которой липиды удаляются из жировой ткани. Поэтому пожилым людям рекомендуется следить за количеством потребляемых калорий. На набор веса также влияют и проблемы с щитовидной железой. Гормональные сбои приводят к появлению лишних килограммов.

Проблемы с сосудами

Многие специалисты склонны считать первым признаком старения изменение движения крови по сосудам. Если кровоток мозга снижен, то происходит преждевременное увядание. Почему? В мозг поступает питание за счёт трубчатых образований. Дефицит кислорода и питательных веществ негативно сказывается на работе этого органа.

Снижение когнитивных функций

С возрастом появляются проблемы с памятью, гнозисом, речью, праксисом и интеллектом. Почему? Нервная система зависит от обменных процессов, которые у пожилых нарушены. Снижаются трудоспособность и внимание, развивается бессонница.

Проблемы с ЖКТ

Проблемы с функционированием желудочно-кишечного тракта обусловлены нарушением качественного и количественного состава кишечной микрофлоры. Также могут влиять сбои в работе эндокринной и иммунной систем.

Когда начинается старость?

Раньше старостью считали период, когда человек утрачивал способности к продолжению рода. Однако фертильность по возрасту у женщин и мужчин значительно отличается. Менопауза начинается в отрезок с 48 по 55 лет. Репродуктивная система сильного пола человечества функционирует значительно дольше. Известны случаи зачатия детей у долгожителей из горных аулов. Здесь 80 лет считается зрелостью.

В современной медицине всё иначе. Сегодня пожилыми называют 60–75-летних, а 75–90-летних – людьми преклонного возраста.

А что с долгожителями?

Всемирная организация здравоохранения постановила, что старческий возраст начинается с 90 лет. Примечательно, что большинству пациентов удаётся сохранять светлый ум и достаточное функционирование организма.

Как замедлить старение?

На процесс старения можно влиять самостоятельно. В этом помогут:
  • регулярная физическая активность. Она играет ключевую роль в поддержании здоровья суставов, мышц, сердца. Также положительно сказывается на общем иммунитете;
  • контроль веса. Избыточные килограммы способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, сахарного диабета и синдрома обструктивного апноэ;
  • сбалансированный рацион. Правильное питание поможет дольше сохранить трудоспособность, улучшить работу ЖКТ и замедлить развитие некоторых болезней;
  • умственная нагрузка, хобби. Новая информация улучшает когнитивные функции мозга;
  • контроль за целевыми показателями холестерина, сахара крови, артериального давления. Что это даёт? Зная цифры, возможно продлить «сосудистый возраст», вовремя приняв меры. То есть модифицировать все риски.
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