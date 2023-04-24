Кардиолог назвал напитки, от которых нужно отказаться во время магнитной бури

Мощная магнитная буря накрыла Землю. В этот периоднеобходимо соблюдать ряд правил, чтобы поддержать здоровье, рассказал кардиолог Сергей Васильев. Возмущение геомагнитного поля является стрессом для человеческого организма.

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Противостоять космическому явлению люди еще научились,поэтому важно ограничить другие стрессовые факторы. Речь идет об отказе от алкоголя, отметил специалист в беседе с LIFE.