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Кардиолог Васильев назвал тип напитков, от которых нужно отказаться во время магнитной бури

Мощная магнитная буря накрыла Землю. В этот периоднеобходимо соблюдать ряд правил, чтобы поддержать здоровье, рассказал кардиолог Сергей Васильев. Возмущение геомагнитного поля является стрессом для человеческого организма.

Кардиолог назвал напитки, от которых нужно отказаться во время магнитной бури
© Слово и Дело

Противостоять космическому явлению люди еще научились,поэтому важно ограничить другие стрессовые факторы. Речь идет об отказе от алкоголя, отметил специалист в беседе с LIFE.

Также следует избегать перепадов температуры, переохлажденияили перегрева. Необходимо отказаться от чрезмерных физических нагрузок и работы на даче. Важные дела и совещания лучше перенести на другой день. Снизить накал стресса помогут теплая ванна и ранний отход ко сну.

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