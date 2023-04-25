Диетолог предупредила о вреде сахарозаменителей

Сахарозаменители могут стать причиной тяжелых болезней — от расстройств ЖКТ до инфарктов, предупредила диетолог Кристина Плотникова. Она рассказала «Ленте.ру» о вреде популярной альтернативы сахара.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отказ от сахара — один из тенденций современности. Считается, что сахар чрезвычайно вреден, разрушает организм, вредит зубам, становится причиной ожирения и всех сопутствующих ему недугов. Однако полностью отказаться от сладкого люди не готовы, поэтому нашли «безопасную» альтернативу — сахарозаменители. Даже многие знаменитости перешли на них, полностью исключив сахар из рациона, говорит Плотникова.

Видео дня

Эксперты и производители позиционируют данную продукцию как безопасную альтернативу сахара. Они отмечают, что сахарозаменители можно употреблять диабетикам. Также, по их словам, сахарозаменители не нарушают кислотно-щелочной баланс во рту и не вредят работе ЖКТ. На самом деле ситуация не такая радужная, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Сахарозаменители, несмотря на заверения специалистов, способны вызвать целый ряд проблем со здоровьем, уверяет Плотникова. Например, сахарозаменители могут увеличить риск инфаркта или инсульта, развитие проблем с сосудами и заболеваниями головного мозга.

«Как и сахар, его заменители могут спровоцировать развитие диабета и ожирения. Об этом сообщили ученые на ежегодной конференции Experimental Biology», — прокомментировала диетолог.

Исследования показали, что организм, не получающий достаточно сахара как важного энергоресурса, обращается к другим источникам и начинает разложение собственных белков. В результате в организме повышается содержание жиров и липидов, отметила Плотникова. Также подсластители негативно влияют на микрофлору кишечника, могут стимулировать распространение бактерий, устойчивым к антибиотикам.

Если сахарозаменители натурального происхождения в умеренном количестве безопасны, то искусственные добавки вызывают разрушительные реакции в организме. Во-первых, они плохо переносят термическую обработку. Если их добавить в горячий чай, то они распадутся на первичные составляющие. Некоторые из них токсичны и опасны, например, аспартам. Также при излишнем увлечении сахарозаменителями может проявиться тошнота, мигрень, сбои в работе ЦНС, предупредила диетолог.

«Среди проблем, которые провоцируют натуральные добавки (например, стевия), возможна аллергия, расстройство ЖКТ и нарушение метаболизма. Поэтому не стоит превышать суточную дозу в 40 граммов», — резюмировала Плотникова.