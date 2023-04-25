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Почему нельзя похудеть с помощью голодания

Голодание предполагает полный отказ от пищи. В настоящее время оно становиться все более популярным. Однако после голодания вес может вернуться, сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога Римму Мойсенко.

Почему нельзя похудеть с помощью голодания
© Сетевое издание m24.ru

"Для молодежи худеть быстро это просто, потому что они могут сказать своему организму "ты больше не ешь" и садятся на голодную диету. Все это направлено для сбрасывания веса, но никто не осознает, какие последствия стоят за этим", – подчеркнула она.

По словам специалиста, некоторые молодые люди также употребляют лекарства, в которых присутствуют мочегонный препарат и аналоги метамфетамина. Они способны помочь соблюдать голод, однако такие лекарства наносят вред здоровью, объяснила эксперт. Она отметила, что могут возникнуть обезвоживание и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Врач посоветовала при похудении обратить внимание на безопасные методы.

Мойсенко порекомендовала включить в рацион питания продукты, которые не имеют молочные композиции, сахар и большие калории.

"Откажитесь от еды, которая сделана руками промышленников. Только та еда, которая выросла на грядке, может дать человеку необходимую энергию, а не забирать ее", – резюмировала она.

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