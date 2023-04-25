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Врач Мойсенко объяснила, почему голодание не поможет избавиться от лишнего веса

Мало кто осознает, какими последствиями грозит голодание при попытке похудеть, рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

Врач объяснила, почему голодание не поможет избавиться от лишнего веса
© Слово и Дело

Часто молодые люди хотят избавиться от лишнего веса с помощью полного отказа от пищи. Однако при голодании организм стремится с большей силой вернуть утерянный вес. Когда человек снова начнет есть, он быстро наберет массу, при чем с плюсом, отметила диетолог в комментарии «Радио 1».

Голодание может принести быстрый результат, но следующие попытки похудеть будут проходить сложнее. Это объясняется тем, что клетки начнут с трудом отдавать жир. Поэтому отказ от еды может обернуться вечной борьбой с лишним весом и депрессией.

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