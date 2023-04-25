Врач объяснила, почему голодание не поможет избавиться от лишнего веса

Врач Мойсенко объяснила, почему голодание не поможет избавиться от лишнего веса
Мало кто осознает, какими последствиями грозит голодание при попытке похудеть, рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.
Часто молодые люди хотят избавиться от лишнего веса с помощью полного отказа от пищи. Однако при голодании организм стремится с большей силой вернуть утерянный вес. Когда человек снова начнет есть, он быстро наберет массу, при чем с плюсом, отметила диетолог в комментарии «Радио 1».
Голодание может принести быстрый результат, но следующие попытки похудеть будут проходить сложнее. Это объясняется тем, что клетки начнут с трудом отдавать жир. Поэтому отказ от еды может обернуться вечной борьбой с лишним весом и депрессией.