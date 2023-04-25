Врач объяснила, почему голодание не поможет избавиться от лишнего веса

Часто молодые люди хотят избавиться от лишнего веса с помощью полного отказа от пищи. Однако при голодании организм стремится с большей силой вернуть утерянный вес. Когда человек снова начнет есть, он быстро наберет массу, при чем с плюсом, отметила диетолог в комментарии «Радио 1».