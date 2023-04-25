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Пожилым людям назвали оптимальное количество приемов пищи

Люди старшего возраста должны питаться от пяти до шести раз в день, рекомендовала российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Свое мнение она выразила в беседе с «Москвой 24».

Пожилым людям назвали оптимальное количество приемов пищи
© Lenta.ru

Королева назвала такое количество приемов пищи оптимальным для пожилых людей, так как это позволит им получить все необходимые полезные вещества из разных групп продуктов. Также, по ее мнению, такой подход к питанию поможет поддержать скорость метаболических процессов и положительно скажется на здоровье микробиома кишечника.

По словам диетолога, допускается и четыре приема пищи в сутки, но такое количество подойдет лишь для людей, которые просыпаются после десяти утра. При этом завтракать необходимо в течение часа после пробуждения, чтобы запустить метаболизм, а ужинать не позднее семи вечера, отметила Королева.

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