Пять способов избавления от неприятного запаха изо рта

Данные Кливлендской клиники показывают, что примерно каждый четвёртый человек в мире имеет неприятный запах изо рта. Но это не значит, что эту проблему никак нельзя решить.

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По словам стоматолога-гигиениста Кливлендской клиники Теники Паттерсон, неприятный запах изо рта возникать может по разным причинам. В том числе из-за питания, гастроэзофагеального рефлюкса, плохой гигиены полости рта.

В большинстве случаев причина этой проблемы - в неправильной чистке зубов щёткой, зубной нитью. Это всё может привести к неприятному запаху изо рта, связанному с кариесом, заболеваниями дёсен, множеством бактерий во рту, инфекциями в лёгких, горле, носу, сухостью во рту, застреванием еды в миндалинах, диабетом, раком головы и шеи, синдромом Шегрена, заболеванием печени или почек.

Вот пять способов, которые помогут вам забыть о неприятном запахе изо рта.

Пересмотрите уход за зубами. Чистите зубы не реже двух раз в день в течение хотя бы двух минут. Также используйте мягкую зубную щётку и меняйте её каждые 3-4 месяца, старайтесь хотя бы раз в день пользоваться зубной нитью, используйте для полоскания рта специальную жидкость без спирта.

Попробуйте почистить язык. Клиника Кливленда советует для этого пользоваться скребком из нержавеющей стали, пластика или меди. Очищать язык нужно после каждой чистки зубов щёткой и зубной нитью.

Предотвратите сухость во рту. Это можно сделать, если пить больше воды, жевать жвачку без сахара, рассасывать леденцы. А ещё старайтесь избегать табачных изделий и кофе.

Ешьте приправы. В борьбе с плохим запахом изо рта помогает употребление сухих или свежих листьев петрушки, имбиря.