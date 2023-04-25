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Как связаны сон, еда, физические упражнения и стресс

Чтобы иметь хорошее здоровье, нужно высыпаться, хорошо питаться, заниматься спортом и уметь справляться со стрессом. Но даже если у вас не получается выполнить все эти пункты сразу, внимание к одной из этих областей всё равно поможет улучшить другие.

Как связаны сон, еда, физические упражнения и стресс
© Ferra.ru

По словам Сафии Дебар из клиники Майо, мозг должен находиться в состоянии отдыха, восстановления и расслабления, чтобы тело функционировало нормально. В то же время мозг может находиться в стрессе, из-за чего физические потребности человека отодвигаются на второй план, а главной задачей становится защита от угрозы. Причём не важно, от реальной или воображаемой: наш мозг не различает это и воспринимает одинаково.

При стрессе мозг концентрируется на немедленном улучшении самочувствия. Поэтому при стрессе так хочется сладкого и/или жирной пищи, так лень заниматься спортом.

Вам нужно задать себе несколько вопросов: каков мой сон? как работает мой кишечник? есть ли у меня социальная поддержка? вызывают ли какие-то вещи у меня стресс? какие физические упражнения я выполняю?

И если вы, например, улучшите состояние своего кишечника, то этого вполне может быть достаточно для вас, чтобы вы почувствовали себя лучше.

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