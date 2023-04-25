Лор Зайцев: ковыряние в носу может привести к появлению отверстия между полостями
Лор Зайцев: ковыряние в носу может привести к появлению отверстия между полостями. Конечно, звучит это фантастически, но специалист уверяет, что опасность вполне реальна. Да и в целом ковыряться в носу — жутко вредная привычка, которая пагубно отражается на слизистой и создаёт постоянно преследующее человека чувство дискомфорта. И это не говоря о кровотечениях, которые в определённый момент просто перестанут останавливаться.
Как объяснил «Аргументам и Фактам» врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев, если ковыряться в носу, слизистая начнёт пересыхать всё сильнее, станет подкравливать, а кровь, в свою очередь, будет образовывать корки, которые захочется содрать. Этакий замкнутый круг, из которого выйти тяжеловато.
«В итоге это приведёт к перфорации носовой перегородки, когда слизистая иссушается, нарушается питательная функция, всё это приводит к появлению отверстия между полостями носа», — предупредил Зайцев.
Корок и слизи станет больше, а нос начнёт издавать свистящие звуки, так как появилась новая дырка, через которую гуляет воздух. Ну и, как следствие, — постоянный дискомфорт и беспокойство. Так что лучше держите пальцы подальше от ноздрей.