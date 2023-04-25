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Доказано: дедлайны вовсе не влияют на уровень стресса

Дедлайны - это неотъемлемая часть интеллектуального труда. С ними сталкиваются и журналисты, и менеджеры, и представители многих других профессий. Дедлайны вызывают у нас негативные чувства. Но как они вообще влияют на наш организм?

Доказано: дедлайны вовсе не влияют на уровень стресса
© Ferra.ru

Учёные из Хьюстонского университета, Техасского университета A&M и Миланского политехнического института решили узнать, вызывают ли дедлайны у людей больше стресса. Результаты этого исследования были опубликованы в Proceedings of the ACM Human Factors in Computing.

В ходе исследования эксперты наблюдали за 10 учёными, которые работали в университете в течение двух дней до крайнего срока и ещё в течение двух дней уже без дедлайна.

Команда исследователей по итогам эксперимента обнаружила, что учёные действительно испытывали больше стресса во время работы. И это говорит о сложности подобного вида деятельности. Однако уровень симпатической активации (то есть того, насколько человек напряжён) оставался примерно одинаковым как с дедлайнами, так и без них.

Единственными факторами, которые усугубляли стресс, были активное чтение/письмо и активное использование смартфона.

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