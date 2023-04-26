Ежедневные прокладки могут привести к молочнице

Среди различных средств женской гигиены есть множество несомненно нужных и важных предметов, но ежедневки назвать таковыми у врачей язык не поворачивается. Проблема в том, что они скорее продукт для маркетинга, нежели медицины. Чего стоит только опасный парниковый эффект, который возникает из-за них.

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Как объяснила акушер-гинеколог Клинического госпиталя на Яузе, к.м.н Юлия Сазонова, выделения в интимной зоне — явление вполне натуральное, и для них хватает нижнего белья, через которое нормально проникает воздух. А вот с прокладками такой фокус не пройдёт.

Вред ежедневных прокладок

Из-за непроницаемости и непромокаемости ежедневок в нижних регионах женщин наступает своеобразный парниковый эффект, и в такой среде вредные бактерии отлично размножаются. На прокладки у некоторых дам бывает аллергия, а они об этом даже не догадываются и винят в этом всё, что в голову взбредёт.

Если во время и после использования ежедневок появляется зуд, дискомфорт или покраснения, то, вероятно, у вас аллергия на какой-то из компонентов.

Прокладки очень негигиеничны, они впитывают все выделения и запахи, а после маринуют в этом всём влагалище без единого дуновения свежего воздуха. Если долго носить прокладки, не меняя, или не дай бог спать в них, то легко можно получить молочницу, бактериальный вагиноз и другие неприятные заболевания.

Чтобы такого не происходило, прокладку нужно менять не реже, чем каждые три часа, а кто так делает? Единицы.

Но если с ежедневками понятно, то что насчёт обычных прокладок, которые россиянки используют во время месячных? Без них (или тампонов) никак не обойтись, здесь нет никакого ушлого маркетинга.