Врач рассказала, кому нельзя пить кофе

Про кофе высказываются самые разные, порой полярно противоположные мнения. Так что это за напиток - более полезный, чем вредный, или наоборот? Когда его можно пить и кому? Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

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Несмотря на всю красивость фразы "кофе в постель", на самом деле делать это не стоит. Выпитый кофе натощак вреден. В пустом желудке напиток стимулирует секрецию соляной кислоты и тем самым приводит к раздражению слизистой. Это может стать причиной заброса желчи в пустой желудок. Как результат - изжога, чувство тошноты и развитие гастрита.

Лучше пить кофе после полноценного завтрака. Причем не сразу, а часа через два, три. Тогда, уверяет врач, кофе становится поистине целебным, поскольку богат микроэлементами и антиоксидантами.

А еще по утрам - в 8-9 часов - организм вырабатывает больше всего гормона стресса - кортизола. Кофе также повышает его уровень. Именно поэтому чашечку кофе отложите на часов 10 утра.

Для бодрости можно выпить кофе в промежуток между 14 и 17 часами.

Всего за день нормально выпивать две или три чашки.

А вот противопоказан этот напиток тем, у кого диагностирована доброкачественная опухоль; ученые утверждают, что кофеин повышает риск перерождения новообразования или его роста.

С осторожностью нужно пить кофе людям с повышенной тревожностью и тем более паническими атаками: кофеин способствует учащению сердцебиения и повышению чувства тревоги, а также людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Кофе повышает кислотность желудочного сока, поэтому не стоит злоупотреблять напитком страдающим болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки.