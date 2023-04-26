Традиционная японская еда защищает от фиброза печени

Традиционная японская кухня (которую не следует путать с тем, что подают в западных и российских суши-барах) основана на 12 продуктах питания: рисе, мисо-супе, соленьях, соевых продуктах, зеленых и желтых овощах, фруктах, морепродуктах, грибах, морские водорослях, зеленом чае, кофе, а также говядине и свинине.

Всего было исследовано 136 добровольцев. Выяснилось, что чем сильнее питание человека похоже на японскую модель, тем меньше у него прогрессирует фиброз. Особенно это было связано с потреблением соевых продуктов, морепродуктов и морских водорослей. Кроме того, группа с более высоким потреблением соевых продуктов имела более высокую мышечную массу, а группа с более высокой мышечной массой, в свою очередь, имела более низкую степень прогрессирования фиброза печени.