Ученые предупредили о смертельной опасности орального секса

Регулярное занятие оральным сексом может спровоцировать развитие рака гортани, предупредили ученые из Бирмингемского университета в Великобритании.

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По словам специалистов, такой вид интимной близости способствует передаче вируса папилломы человека (ВПЧ). Результаты исследования опубликованы в издании The Conversation.

На сегодняшний день в США и Соединенном Королевстве рак гортани даже более распространен, чем рак шейки матки. Эксперты полагают, что именно оральный секс повышает риск развития онкозаболевания ротоглотки в 8,5 раза.