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2 часа назад

Ученые предупредили о смертельной опасности орального секса

Слово и Дело

Регулярное занятие оральным сексом может спровоцировать развитие рака гортани, предупредили ученые из Бирмингемского университета в Великобритании.

Ученые предупредили о смертельной опасности орального секса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам специалистов, такой вид интимной близости способствует передаче вируса папилломы человека (ВПЧ). Результаты исследования опубликованы в издании The Conversation.

На сегодняшний день в США и Соединенном Королевстве рак гортани даже более распространен, чем рак шейки матки. Эксперты полагают, что именно оральный секс повышает риск развития онкозаболевания ротоглотки в 8,5 раза.

Чтобы бороться с этим смертельно опасным недугом, медики советуют вакцинироваться от ВПЧ. Как правило, во многих странах эту вакцину делают женщинам.

Здоровье,
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