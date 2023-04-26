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Диетолог рассказал, как питаться в офисе и не поправляться

Из-за низкой физической активности у офисных сотрудников может нарушаться пищевое поведение, поэтому им необходимо особенно следить за питанием, рассказала Life врач-диетолог медцентра «Проект Здоровье» Наталья Круглова.

Диетолог рассказал, как питаться в офисе и не поправляться
© Газета.Ru

Специалист отметила, что таким работникам обязательно необходим обеденный перерыв, а также легкие перекусы.

«Это может быть совсем простой перекус, например стаканчик кефира, питьевого йогурта или какой-то фрукт, орешки, сухофрукты. Перекус необходим, чтобы снизить интенсивность голода, потому что в дальнейшем это будет приводить к набору веса», — отметила эксперт.

Однако слишком частые перекусы навредят физической форме, особенно если они сопровождаются приемом сладкого в больших количествах. Круглова рекомендует отдавать предпочтение именно полезным продуктам. Например, фруктам, овощам или орехам.

Для создания идеального обеда эксперт советует прибегать к методу тарелки. Согласно этому методу, половину тарелки должны занимать овощи, четверть — цельнозерновые продукты, еще четверть — нежирный белок, например, птица или рыба.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самый полезный перекус для пожилых людей. По его словам, им является перекус, который содержит кисло-молочные напитки и хлопья, к примеру, мюсли.

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