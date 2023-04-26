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Диетолог Мансурова рассказала, кому противопоказано пить кофе

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, кому стоит воздержаться от употребления кофе. Слова эксперта передает издание "Аргументы и факты".

Так, по словам медика, от кофе стоит отказаться женщинам, у которых обнаружили доброкачественную опухоль в молочной железе. Дело в том, что напитки, в которых содержится кофеин, могут повышать риск роста новообразования или его перерождения в злокачественное.

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Кроме этого, от кофе стоит воздержаться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при повышенной тревожности и панических атаках.

Ранее диетолог рассказала, сколько чашек кофе можно выпить в день.

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