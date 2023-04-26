Диетолог Мансурова рассказала, кому противопоказано пить кофе
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, кому стоит воздержаться от употребления кофе. Слова эксперта передает издание "Аргументы и факты".
Так, по словам медика, от кофе стоит отказаться женщинам, у которых обнаружили доброкачественную опухоль в молочной железе. Дело в том, что напитки, в которых содержится кофеин, могут повышать риск роста новообразования или его перерождения в злокачественное.
Кроме этого, от кофе стоит воздержаться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при повышенной тревожности и панических атаках.