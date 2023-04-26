Вот почему пользоваться телефоном в ванной вредно для здоровья

Несмотря на то что риск заразиться чем-либо из-за микробов на поверхности смартфона достаточно низок, он всё же есть. Согласно опросу 2019 года, множество жителей Великобритании пользуются смартфонами в туалете. А исследования показали, что мобильные телефоны на самом деле даже грязнее, чем сиденья унитазов.

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Учёные подсчитали, что люди прикасаются к своим смартфонам сотни или даже тысячи раз в день. И мы редко думаем о том, чтобы помыть руки после пользования телефоном. Возможно, настало время подумать о гигиене при использовании мобильных устройств.

На наши руки постоянно попадают различные микробы и вирусы. И подобным образом человеку может легко передаться инфекция. То же самое со смартфонами, к которым мы прикасаемся. Ряд исследований демонстрирует, что телефоны могут быть заражены различными видами потенциально патогенных бактерий.

Например, это кишечная палочка (вызывает диарею), стафилококк (поражает кожу), актинобактерии (приводят к туберкулёзу и дифтерии), цитробактерии (вызывают инфекции мочевыводящих путей), Enterococcus (вызывает менингит). К неприятным последствиям для здоровья человека могут также привести такие бактерии, как Klebsiella, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas и Streptococcus.

Помимо этого, учёные выяснили, что многие патогены на смартфонах зачастую устойчивы к антибиотикам. И это вызывает беспокойство, так как данные бактерии могут приводить к болезням, опасным для жизни.