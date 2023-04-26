Вот почему пользоваться телефоном в ванной вредно для здоровья
Несмотря на то что риск заразиться чем-либо из-за микробов на поверхности смартфона достаточно низок, он всё же есть. Согласно опросу 2019 года, множество жителей Великобритании пользуются смартфонами в туалете. А исследования показали, что мобильные телефоны на самом деле даже грязнее, чем сиденья унитазов.
Учёные подсчитали, что люди прикасаются к своим смартфонам сотни или даже тысячи раз в день. И мы редко думаем о том, чтобы помыть руки после пользования телефоном. Возможно, настало время подумать о гигиене при использовании мобильных устройств.
На наши руки постоянно попадают различные микробы и вирусы. И подобным образом человеку может легко передаться инфекция. То же самое со смартфонами, к которым мы прикасаемся. Ряд исследований демонстрирует, что телефоны могут быть заражены различными видами потенциально патогенных бактерий.
Например, это кишечная палочка (вызывает диарею), стафилококк (поражает кожу), актинобактерии (приводят к туберкулёзу и дифтерии), цитробактерии (вызывают инфекции мочевыводящих путей), Enterococcus (вызывает менингит). К неприятным последствиям для здоровья человека могут также привести такие бактерии, как Klebsiella, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas и Streptococcus.
Помимо этого, учёные выяснили, что многие патогены на смартфонах зачастую устойчивы к антибиотикам. И это вызывает беспокойство, так как данные бактерии могут приводить к болезням, опасным для жизни.
При этом исследования показывают, что даже если вы протираете свой телефон антибактериальными салфетками или спиртом, то он всё равно может быть повторно заражён. То есть очищать подобным образом смартфон нужно регулярно.