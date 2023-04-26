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Кому диеты больше помогают похудеть: мужчинам или женщинам

Как показывают новые научные данные, мужчины, соблюдающие низкокалорийную диету, показали большую потерю жира и улучшение уровня сахара в крови, чем женщины. Результаты этого исследования были опубликованы в eLife.

Кому диеты больше помогают похудеть: мужчинам или женщинам
© Ferra.ru

Известно, что благодаря снижению потребления калорий при сохранении количества питательных веществ можно избежать неприятных последствий для здоровья. Например, ожирения, повышенного кровяного давления, диабета 2 типа. Также подобная диета увеличивает продолжительность жизни человека.

Команда учёных из Эдинбургского университета выяснила, как низкокалорийная диета влияет на здоровье людей и мышей.

Результаты эксперимента с мышами показали, что диета с низким содержанием калорий снизила у молодых мышей-самцов уровень сахара на 22%, у самок - на 16%. Что касается жировой массы, то у самцов она уменьшилась почти на 70%, а у самок не уменьшилась вообще. Но касалось это лишь молодых животных. Когда диету начинали соблюдать мыши более старшего возраста, то существенной разницы в потере жира уже не было.

Исследование на людях подтвердило, что у них при соблюдении низкокалорийной диеты наблюдаются такие же возрастные и половые различия, как и у мышей. За четыре недели мужчины в возрасте до 45 лет уменьшили уровень жира на более чем 16%, женщины - на 8%. А участники обоих полов, которым было больше 45 лет, потеряли примерно 10% жира после такого питания.

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