Кому диеты больше помогают похудеть: мужчинам или женщинам

Как показывают новые научные данные, мужчины, соблюдающие низкокалорийную диету, показали большую потерю жира и улучшение уровня сахара в крови, чем женщины. Результаты этого исследования были опубликованы в eLife.

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Известно, что благодаря снижению потребления калорий при сохранении количества питательных веществ можно избежать неприятных последствий для здоровья. Например, ожирения, повышенного кровяного давления, диабета 2 типа. Также подобная диета увеличивает продолжительность жизни человека.

Команда учёных из Эдинбургского университета выяснила, как низкокалорийная диета влияет на здоровье людей и мышей.

Результаты эксперимента с мышами показали, что диета с низким содержанием калорий снизила у молодых мышей-самцов уровень сахара на 22%, у самок - на 16%. Что касается жировой массы, то у самцов она уменьшилась почти на 70%, а у самок не уменьшилась вообще. Но касалось это лишь молодых животных. Когда диету начинали соблюдать мыши более старшего возраста, то существенной разницы в потере жира уже не было.