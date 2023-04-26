Доктор посоветовал необычный способ борьбы со стрессом

«По четным дням — он [человек] пишет письма, жалуется на свою жизнь, а по нечетным дням он сам себе пишет ответ с позиции человека, у которого все хорошо. (...) В общем, вы пытаетесь выступить в качестве адвоката», — объяснил суть метода Агапкин.