От каких болезней вас защитят продукты с витамином P

Эксперт по диетологии и питанию Ирем Аксой объяснила, какое значение имеет витамин Р для укрепления иммунитета и как вообще этот витамин влияет на наш организм.

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Состояние иммунной системы зависит от трёх факторов. Это стресс, питание и физическая активность. И в этом смысле витамин Р, то есть флавоноиды, играют важную роль.

Прежде всего, флавоноиды обладают антиоксидантным эффектом. А ещё действуют как противовирусные, противовоспалительные, противоопухолевые и противоаллергические вещества. Защищают они организм человека от болезней, связанных с пищеварением, от сердечно-сосудистых заболеваний, от сахарного диабета 2 типа, от рака.

Некоторые научные исследования демонстрируют, что флавоноиды могут применяться в качестве лекарств для защиты от стресса, которые приводит к различным болезням.

Также флавоноиды помогают снизить уровень холестерина и контролировать вес.

Если вы хотите поддержать здоровье кишечника, то ешьте овощи и фрукты фиолетового, синего и красного цвета.

В винограде, малине, чернике, ежевике, клубнике, клюкве, гранате, черносливе, черешне, краснокочанной капусте, красной свёкле много витаминов.

Ромашка, мята, петрушка, сельдерей, красный перец, растение гинкго билоба отличаются тем, что содержат витамины, стимулирующие иммунную систему.

Лимон и апельсин помогут контролировать вес, снижают холестерин, при болезнях сердца полезными будут яблоки, виноград, оливковое масло, томаты, репчатый лук, салат-латук, белокочанная капуста.