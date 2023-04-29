Эндокринолог посоветовал не пить молоко при похудении
Несмотря на то что это довольно полезный продукт, богатый кальцием, который благотворно сказывается на состоянии костей и зубов, злоупотреблять им не стоит.
А ответ на вопрос «можно ли пить молоко на диете?» скорее будет отрицательным, так как эта белая жидкость, по мнению некоторых специалистов, — тот же сахар, только жидкий.
Терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито рассказал в телеграме, что отговаривает своих пациентов от употребления молока, когда они говорят ему, что хотят похудеть.
«Дело в том, что в молоке и молочных продуктах содержится много лактозы. Лактоза — это дисахарид, то есть это молекула, состоящая из двух частей. Как вы уже догадались, одна из молекул — это та самая глюкоза, а вторая — галактоза», — объяснил врач.
Специалист добавил: выпивая такой вот сахар в жидком виде, вы быстро усвоите его, и он осядет на животе и боках в виде жира. А если человек добавляет молоко в кофе, то оно всосётся в наш кишечник ещё быстрее.