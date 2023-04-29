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Эндокринолог посоветовал не пить молоко при похудении

Несмотря на то что это довольно полезный продукт, богатый кальцием, который благотворно сказывается на состоянии костей и зубов, злоупотреблять им не стоит.

Эндокринолог посоветовал не пить молоко при похудении
© Секрет Фирмы

А ответ на вопрос «можно ли пить молоко на диете?» скорее будет отрицательным, так как эта белая жидкость, по мнению некоторых специалистов, — тот же сахар, только жидкий.

Терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито рассказал в телеграме, что отговаривает своих пациентов от употребления молока, когда они говорят ему, что хотят похудеть.

«Дело в том, что в молоке и молочных продуктах содержится много лактозы. Лактоза — это дисахарид, то есть это молекула, состоящая из двух частей. Как вы уже догадались, одна из молекул — это та самая глюкоза, а вторая — галактоза», — объяснил врач.

Специалист добавил: выпивая такой вот сахар в жидком виде, вы быстро усвоите его, и он осядет на животе и боках в виде жира. А если человек добавляет молоко в кофе, то оно всосётся в наш кишечник ещё быстрее.

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