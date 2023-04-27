Как распознать отравление некачественным мясом

Гастроэнтеролог Владимир Неронов перечислил признаки пищевого отравления некачественным мясом.
Основным признаком специалист назвал токсикоинфекцию. Она сопровождается рвотой, болью в животе и спазмами. На ухудшение состояния будет указывать повышение температуры тела, сообщает «Газета.Ru».
По словам врача, серьезное отравление сопровождает температура +39 градусов и выше. Неронов предупредил, что иногда отправление развивается по другому сценарию, и симптомы могут появиться только через несколько дней.
Чтобы предотвратить отравление, нельзя употреблять полусырое или недоготовленное мясо, в нем может содержаться кишечная палочка. Неронов добавил, что мясо необходимо готовить не менее 20 минут.