Как распознать отравление некачественным мясом

Гастроэнтеролог Владимир Неронов перечислил признаки пищевого отравления некачественным мясом.

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Основным признаком специалист назвал токсикоинфекцию. Она сопровождается рвотой, болью в животе и спазмами. На ухудшение состояния будет указывать повышение температуры тела, сообщает «Газета.Ru».

По словам врача, серьезное отравление сопровождает температура +39 градусов и выше. Неронов предупредил, что иногда отправление развивается по другому сценарию, и симптомы могут появиться только через несколько дней.