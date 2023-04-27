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Медики предложили альтернативу эпидуральной анестезии при родах

В Великобритании ученые разработали новый вид обезболивания для рожениц в качестве альтернативы эпидуральной анестезии.

Медики предложили альтернативу эпидуральной анестезии при родах
© Газета.Ru

Разработка проводилась специалистами Национального института здравоохранения и повышения квалификации. Об этом сообщает DailyMail.

Эпидуральная анестезия – один из методов регионарной анестезии, при котором лекарственные препараты вводятся в эпидуральное пространство позвоночника, что приводит к потере болевой чувствительности нижней части тела. Анестезия связана с рисками возникновения побочных эффектов и осложнений, в том числе повреждения нервов во время процедуры.

Предложенный учеными быстродействующий опиоид под названием реминфентанил предназначен для рожениц, которые не желают делать эпидуральную анестезию. Препарат вводится в организм внутривенно через специальный аппарат с трубкой. Самое интересное то, что роженица сама может контролировать подачу опиоида в зависимости от силы испытываемой боли.

Чтобы избежать передозировки, на устройстве установлен специальный ограничитель.

Пока специалисты изучают перспективы использования нового метода перед его внедрением в больницах страны.

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