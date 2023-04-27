Названы правила использования гелевых и тканевых масок для сна

Маска для сна — популярный аксессуар, позволяющий создать более комфортные условия для отдыха в любом месте и в любое время. Производители предлагают огромный ассортимент этого товара, причем отличается он не только внешним видом. О тонкостях выбора маски для сна журналу «Слово и Дело» рассказала дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

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С точки зрения качества сна специальная маска может стать настоящим спасением. Жителям северных городов она даст возможность комфортно спать в условиях белых ночей. Людям, которые часто путешествуют, такой аксессуар поможет вздремнуть во время перелетов. Маска для сна пригодится и в случае, если члены семьи ложатся спать в разное время.

Но ведь маска не только предотвращает попадание света в глаза. На протяжении нескольких часов (в идеале, конечно, восьми) она будет плотно прилегать к коже вокруг глаз. И это время можно использовать с толком.

Так, некоторые производители выпускают специальные маски с гелевым вкладышем, который можно предварительно охладить или, напротив, нагреть, чтобы впоследствии он передавал тепло или холод коже лица. И хотя в нашей достаточно холодной стране может показаться, что лишняя грелка сну не повредит, дерматолог Татьяна Егорова предупреждает: коже однозначно будет лучше, если ее охлаждать.