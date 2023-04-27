Диетолог рассказала о вреде обезжиренных продуктов

Диетолог Лушникова: обезжиренные продукты повышают уровень холестерина в крови. Многие в погоне за стройностью скупают обезжиренные продукты в надежде вкусно поесть и не набрать лишних калорий. Правда, на деле получают такой себе вкус, а заодно причиняют серьёзный вред здоровью. О том, почему обезжиренный творог и всё в таком духе может быть опасно, «Газете. Ru» рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

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Проблемы с настроением и высокий холестерин

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По словам специалиста, те, кто выбирают ноль или близкое к нему число калорий, обрекают себя на проблемы с настроением, иммунитетом, либидо и фертильностью. Также любители обезжиренных йогуртов могут легко заработать высокий холестерин. Всё потому, что, не получая полезные жиры из продуктов, организм начинает синтезировать их самостоятельно и, как правило, может перестараться.

Потеря вкуса

Не стоит забывать, что жирный продукт сам по себе вкуснее. Настоящее сливочное масло или домашняя сметана тому подтверждение. С обезжиренным кефиром такая история не пройдёт. Именно поэтому в такую продукцию часто добавляют крахмал, сахар или сахарозаменитель — надо же как-то покупателя завлекать. В результате товар перестаёт уже быть низкокалорийным — только вот потребитель на этикетку смотрит не всегда.

Удар по печени и поджелудочной

Врач добавила, что некоторые продукты могут быть вообще опасны для здоровья. Например, сливочное масло пониженной жирности. Звучит уже сомнительно, а на деле почти отрава. Часто в таком продукте содержатся гидрогенизированные растительные жиры и трансжиры. Если подсесть на такое масло, то холестериновые бляшки, проблемы с сердцем, сосудами, печенью и поджелудочной вам обеспечены. Плюс ещё и развитие рака возможно.

Проблемы с кальцием

Все знают, что молочные продукты полезны для костей. Правда, к обезжиренным, так же как и к слишком жирным, это не относится. Например, творог лучше всего покупать 9% — из него кальций усвоится максимально эффективно.

Переедание

Парадокс в том, что любители обезжиренных продуктов часто не замечают, как съедают больше чем нужно. Всё-таки жирным творогом наесться проще, чем обезжиренным. Вот и получается, что порции больше, а значит, передают такие товарищи чаще. Оптимальная жирность молочных продуктов: творог 5–9%, сметана 15–20%, сливочное масло 82,5%, молоко и кефир 2,5%, напомнила диетолог.