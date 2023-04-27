$81.56-0.0790.20+0.06

Диетолог рассказала о вреде обезжиренных продуктов

Диетолог Лушникова: обезжиренные продукты повышают уровень холестерина в крови. Многие в погоне за стройностью скупают обезжиренные продукты в надежде вкусно поесть и не набрать лишних калорий. Правда, на деле получают такой себе вкус, а заодно причиняют серьёзный вред здоровью. О том, почему обезжиренный творог и всё в таком духе может быть опасно, «Газете. Ru» рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Диетолог рассказала о вреде обезжиренных продуктов
© Секрет Фирмы

Проблемы с настроением и высокий холестерин

Видео дня

По словам специалиста, те, кто выбирают ноль или близкое к нему число калорий, обрекают себя на проблемы с настроением, иммунитетом, либидо и фертильностью. Также любители обезжиренных йогуртов могут легко заработать высокий холестерин. Всё потому, что, не получая полезные жиры из продуктов, организм начинает синтезировать их самостоятельно и, как правило, может перестараться.

Потеря вкуса

Не стоит забывать, что жирный продукт сам по себе вкуснее. Настоящее сливочное масло или домашняя сметана тому подтверждение. С обезжиренным кефиром такая история не пройдёт. Именно поэтому в такую продукцию часто добавляют крахмал, сахар или сахарозаменитель — надо же как-то покупателя завлекать. В результате товар перестаёт уже быть низкокалорийным — только вот потребитель на этикетку смотрит не всегда.

Удар по печени и поджелудочной

Врач добавила, что некоторые продукты могут быть вообще опасны для здоровья. Например, сливочное масло пониженной жирности. Звучит уже сомнительно, а на деле почти отрава. Часто в таком продукте содержатся гидрогенизированные растительные жиры и трансжиры. Если подсесть на такое масло, то холестериновые бляшки, проблемы с сердцем, сосудами, печенью и поджелудочной вам обеспечены. Плюс ещё и развитие рака возможно.

Проблемы с кальцием

Все знают, что молочные продукты полезны для костей. Правда, к обезжиренным, так же как и к слишком жирным, это не относится. Например, творог лучше всего покупать 9% — из него кальций усвоится максимально эффективно.

Переедание

Парадокс в том, что любители обезжиренных продуктов часто не замечают, как съедают больше чем нужно. Всё-таки жирным творогом наесться проще, чем обезжиренным. Вот и получается, что порции больше, а значит, передают такие товарищи чаще. Оптимальная жирность молочных продуктов: творог 5–9%, сметана 15–20%, сливочное масло 82,5%, молоко и кефир 2,5%, напомнила диетолог.

Ещё один подвох, который можно встретить на полках магазинов, — заменитель молочного жира. О том, насколько такая молочка опасна и как не нарваться на неё, «Секрет» рассказал тут.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий