Какие силовые тренировки снижают вес и укрепляют мышцы

Фитнес-эксперт Роуз Макналти поделилась простыми, но эффективными советами по силовым тренировкам для тех, кто хочет похудеть и укрепить мышцы. Ее слова приводит Eat This, Not That.

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Классические приседания, приседания в прыжке и выпады вперед под углом 90 градусов отлично подходят для проработки нижней части тела. Между тем, ягодичный мостик и отжимания творят чудеса для ядра и верхней части тела. Макналти также рекомендует использовать турник для силовых тренировок.

Одним из самых эффективных упражнений для укрепления мышц, по мнению Макналти, является румынская тяга на одной ноге. Для этого встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер, возьмите гантели в руки и наклонитесь вперед, поднимая одну ногу параллельно полу. Сделайте паузу, затем вернитесь в исходное положение и повторите движение с другой ногой.

Упражнения с гантелями от плеч в положении стоя также отлично прорабатывают мышцы рук и спины. Просто возьмите гантели в руки, поднимите их до уровня плеч, согните руки в локтях, а затем вытяните руки, напрягая пресс. Медленно опустите гантели в исходное положение.

Для укрепления основных мышц Макналти рекомендует упражнение под названием «Мертвый жук» (Dead Bug). Лягте на спину, согните колени и поднимите ноги так, чтобы голени были параллельны полу. Вытяните руки вверх перпендикулярно груди, а затем одновременно опустите правую руку и левую ногу, но не касайтесь пола. Повторите движение на другую сторону.