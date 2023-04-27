Нутрициолог рассказала о полезной для худеющих людей крупе

Людям, которые сидят на диете, необходимо внимательно следить за своим питанием. Наиболее полезную крупу для худеющих назвала врач-нутрициолог Ольга Деккер.

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Речь идет о булгуре. Эту крупу получают из цельного пшеничного зерна. Кроме того, ее обрабатывают паром и дробят на крупные кусочки. Булгур имеет низкий уровень жиров и при этом богат клетчаткой.

«Благодаря этому, а также низкому гликемическому индексу, булгур поддерживает в норме сахар и холестерин», — рассказала Деккер в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».