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Женщин предупредили о неожиданных последствиях курения для интимной жизни

Семейный врач Джессика Ю предупредила о неожиданном пагубном влиянии курения. По ее словам, вредная привычка снижает желание женщин заниматься сексом, пишет HuffPost.

Женщин предупредили о неожиданных последствиях курения для интимной жизни
© Lenta.ru

Специалистка рассказала, что курение уменьшает возбуждение, поскольку влияет на кровоток. Помимо этого, оно усиливает чувство беспокойства и напряжение, что мешает получать удовольствие от секса. Врач отметила, что чаще всего последствия вредной привычки для либидо ощущают женщины среднего возраста. Им она рекомендовала отказаться от сигарет, чтобы улучшить интимную жизнь и общее самочувствие.

На интерес к сексу, по словам Ю, также влияют уровень стресса и взаимоотношения в семье. Если подобных проблем нет, то специалистка посоветовала проверить состояние организма, так как в некоторых случаях потеря интереса к сексу является признаком различных заболеваний.

Ранее сексолог Екатерина Юшкевич рассказала, как долгие годы сохранять активную сексуальную жизнь. Она посоветовала мужчинам и женщинам старше 50 лет тренировать интимные мышцы.

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