$81.56-0.0790.20+0.06
1 час назад

«Скорость старения меняется»: что будет, если исключить из рациона сладкое и мясо

Вечерняя Москва

Некоторые люди полостью отказываются от сладкого и мяса в надежде, что это поможет им сохранить молодость и красоту кожи. «Вечерняя Москва» выясняла, так ли полезно исключать из рациона эти продукты.

Что будет, если исключить из рациона сладкое и мясо
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Отказ от сладкого

Видео дня

По словам врача-диетолога Ирины Писаревой, люди, которые отказались от сахара или сократили его употребление, действительно выглядят лучше:

"Их внешний вид, состояние, упругость, качество кожи и скорость старения меняются в лучшую сторону", — рассказала она «ВМ».

При этом множество исследований доказывают пагубное влияние сахара на организм. Так, некоторые из них показывают последствия, к которым приводит чрезмерное потребление сахара. Среди них:
  • синяки под глазами;
  • высыпания на лице и теле.

"Это случается потому, что внутри происходят воспалительные процессы, — пояснила Писарева. — Из-за того что организм не может переработать такое количество глюкозы".

Отказ от мяса

В случае с мясом, диетолог рассказала, что нельзя дать однозначного ответа: сохраняет ли молодость отказ от этого продукта или нет. Однако точно известно, что мясо — натуральный белок и источник витаминов.

"Мясо особенно богато витамином В12, который человек не может получить из других продуктов питания. Также в нем большое количество железа. Из растительных продуктов оно усваивается хуже", — отметила врач.

Поэтому отказ от мяса может спровоцировать негативные последствия для здоровья, а не продлит молодость и красоту. Например, у человека может возникнуть анемия.

К отказу от мяса даже ради сохранения молодости стоит подходить с осторожностью, уверена Писарева, потому что не всем это подходит:

"Достаточно сократить мясо в рационе питания до умеренного количества и уделять внимание его приготовлению, — отмечает диетолог. — Шашлык из мяса, который обжаривается на открытом огне, — источник канцерогенов. Конечно, это никакой пользы не принесет и тем более не омолодит. От такого мяса точно лучше отказаться".

Если же, по мнению диетолога, употреблять тушеное, запеченное в духовке или отварное мясо — оно сохранит все полезные свойства и организм получит необходимые витамины в полной мере и, соответственно, не принесет вреда организму человека и его внешности.

Писарева также напомнила, что мясо — это аминокислоты и белок, которые необходимы здоровому молодому организму, поэтому отказ от них не всегда положительно сказывается на состоянии человека:

"Ни в коем случае нельзя отказываться от мяса детям, подросткам и спортсменам, — подчеркивает она. — У детей растущий организм, а для спортсменов белок — строительный материал".

Врач обратила внимание, что красное мясо рекомендовано также девушкам, потому что у них часто случается железодефицитная анемия:

"Из-за менструации женщина теряет много крови. Восполнить дефицит железа можно с помощью мяса, либо БАДов, но последнее подходит не всем, потому что у человека могут быть болезни ЖКТ".

Мясо после 50 лет

Однако специалист обратила внимание, что есть одна группа людей, которой действительно стоит ограничить или отказаться от потребления мяса:

"После 50 лет рекомендуется употреблять меньше мясных продуктов. Люди, доживающие до 100 лет, либо полностью отказались от красного мяса, либо ели морские продукты или белок растительного происхождения".

Здоровье,Ирина Писарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий