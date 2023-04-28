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Офтальмолог дала советы по выбору солнечных очков

Российский врач-офтальмолог Мария Кудрина рассказала, как выбрать хорошие солнцезащитные очки.

Офтальмолог дала советы по выбору солнечных очков
© Vse42.ru

По словам Кудриной, в первую очередь при выборе очков следует обращать внимание на UV-фильтр. Она порекомендовала выбирать аксессуар с показателем не менее UV400, так как если он ниже, что защита глаз от яркого света будет менее эффективной.

Степень же затемнения стекол не играет решающей роли и не влияет на защиту глаз от солнечных лучей, пояснила офтальмолог. Также материал линз может быть любым. Стеклянные линзы будут стоить дороже, но и поликарбонатовые, покрытые защитным слоем, помогут сберечь здоровье глаз.

Тем, кто носит оптические очки, Кудрина порекомендовала отдавать предпочтение "хамелеонам", цвет линз которых меняется в зависимости от освещения, сообщает издание "Дни.ру".

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