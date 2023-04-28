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Диетолог Сазонова: правильно приготовленный шашлык снизит риск возникновения анемии и повысит иммунитет

Правильное приготовления шашлыка принесет пользу для организма человека, рассказала kp.ru главный внештатный специалист диетолог Минздрава Самарской области, врач-диетолог Клиник СамГМУ Ольга Сазонова.

Правильно приготовленный шашлык снизит риск возникновения анемии
© Газета.Ru

«Правильно приготовленный шашлык снижает риск возникновения анемии, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, нормализует уровень гемоглобина и повышает иммунитет», — сообщила Сазонова.

Для шашлыка специалист рекомендует покупать мясо только в магазинах или на рынках, где есть ветеринарно-санитарный контроль и условия для его правильного хранения. Отдавать предпочтение лучше нежирным сортам мяса или рыбы. Приобрести, например, можно индейку, курицу, говядину.

«Жарка мяса или рыбы на углях позволяет готовить без добавления жира и избавиться от его излишков, сохраняя при этом питательные вещества», — отметила Сазонова.

При этом приступать к жарке рекомендуется только после того, как угли хорошо прогорят. Иначе, по словам специалиста, вредные вещества, содержащиеся в дыме, осядут на мясо. Также нужно хорошо прожаривать продукт, чтобы внутри не осталась кровь.

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