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2 часа назад

Диетолог Баррелл раскрыла неочевидные причины неудач при похудении

Слово и Дело

Шесть неочевидных причин неудач, которые делают диеты и тренировки неэффективными при похудении, перечислила диетолог Сьюзи Баррелл.

Диетолог раскрыла неочевидные причины неудач при похудении
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Главным препятствием на пути к стройности является соблюдение несбалансированной или слишком строгой диеты. Экстремальный дефицит калорий, которого пытаются добиться многие худеющие, не всегда приводит к стройности, передает издание Daily Mail.

Отсутствие сбалансированного рациона — не единственная причина неудач. Стресс, неправильный режим тренировок и плохое качество сна также негативно влияют на процесс похудения, сообщила диетолог.

«Вполне возможно сидеть на диете, заниматься спортом и все равно не получить желаемого результата. Похудение и удержание веса — это сложная задача, требующая сочетания правильной диеты, физических упражнений и мышления», — объяснила Барелл.

Немаловажной причиной также являются гормональные нарушения в организме. Поэтому для эффективного похудения и сохранения полученного результата необходимо обратиться за помощью к специалисту, который поможет выявить причину избыточного веса и составить подходящую стратегию от его избавления.

Здоровье,
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