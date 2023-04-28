Диетолог раскрыла неочевидные причины неудач при похудении

Шесть неочевидных причин неудач, которые делают диеты и тренировки неэффективными при похудении, перечислила диетолог Сьюзи Баррелл.

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Главным препятствием на пути к стройности является соблюдение несбалансированной или слишком строгой диеты. Экстремальный дефицит калорий, которого пытаются добиться многие худеющие, не всегда приводит к стройности, передает издание Daily Mail.

Отсутствие сбалансированного рациона — не единственная причина неудач. Стресс, неправильный режим тренировок и плохое качество сна также негативно влияют на процесс похудения, сообщила диетолог.

«Вполне возможно сидеть на диете, заниматься спортом и все равно не получить желаемого результата. Похудение и удержание веса — это сложная задача, требующая сочетания правильной диеты, физических упражнений и мышления», — объяснила Барелл.