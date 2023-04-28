Россиянам раскрыли способы похудеть к лету за месяц

Кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух раскрыла россиянам способы похудеть к лету за месяц. Ее комментарий приводит «Газета.ru».

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В первую очередь эксперт объяснила, что без вреда для здоровья можно сбросить до одного лишнего килограмма за неделю или 2-4 килограммов за месяц. По ее словам, таким образом снижается риск возвращения потерянного веса сразу после перехода от диеты к привычному режиму питания.

«Здоровое похудение предполагает медленное снижение веса. Жесткие ограничивающие диеты могут привести к быстрому похудению, но нужно понимать, что долгосрочного эффекта от них не будет, зато масса побочных: от потери мышечной массы и нехватки витаминов и минералов до хронической усталости», — предупредила доктор.

Помимо этого, медик отметила, что единственно верный метод жиросжигания на сегодня сводится к дефициту калорий. Для этого необходимо убрать из рациона фастфуд, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки и спиртное. Также собеседница издания посоветовала внедрить в повседневный образ жизни физическую активность.

«При этом не обязательно изматывать себя в спортзале, подойдут и обычные прогулки, езда на велосипеде, танцы или активные игры с детьми. Весной тренировки можно проводить на улице», — уточнила врач.