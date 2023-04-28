Эмоциональное состояние женщин связали с составом кишечной микробиоты

Ученые из Университета Бригама Янга и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана связали эмоциональное состояние женщин с составом кишечной микробиоты. Оказалось, что бактерии Firmicutes CAG 94 и Ruminococcaceae D16 влияют на ощущение счастья и способствуют лучшему управлению эмоциями. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Medicine.

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Ранее было выявлено, что между мозгом и желудочно-кишечным трактом существует прямая связь. Многие исследования показывают, что микробиом кишечника играет главную роль в оси кишечник-мозг, связывая физическое и ментальное здоровье. Причем это взаимодействие может происходит в оба направления: эмоции, которые испытывает человек, могут влиять на состав микробиома, а микробиом может воздействовать на психическое состояние.

В ходе работы специалисты изучили данные 200 женщин среднего возраста. Участниц попросили заполнить анкеты о своих эмоциях в последние 30 дней, которые включали в себя вопросы о положительных (ощущение счастья или надежды на будущее) или отрицательных (чувство грусти, страха, беспокойства, безысходности, депрессии или одиночества) эмоциях. Также учитывалось, как они справляются со своими чувствами: переосмысливали ситуации или подавляли свои эмоции.