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Врач Елена Малышева советует не растирать детей водкой

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, педиатр и иммунолог Андрей Продеус посоветовали россиянам отказаться от растирания детей водкой.

Малышева советует не растирать детей водкой
© FBM.ru

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты категорически не рекомендуют сбивать температуру маленьким детям таким образом.

«Ни в коем случае нельзя этого делать. Кожа ребенка является небарьерным органом, поэтому внутрь организма проникает молекулы этанола — спирта, то есть алкоголь», — пояснил педиатр, говоря о растирании детей водкой.

По их словам, попадание в организм ребенка спирта вредно вне зависимости от дозы, даже в самых минимальных. «Почему так делали? Потому что алкоголь быстро испаряется и можно отдать тепло тела — понизить температуру это поможет, но вреда от этой процедуры в сотни раз больше, и чем младше ребенок, тем более это вредно», — рассказал Продуес.

«Мы живем в 21 веке, в эпоху современных лекарств, есть детские жаропонижающие средства», — подчеркнула Малышева. Она добавила, что в крайнем случае, если ребенку нужно снизить температуру, можно растереть его водой, а не водкой. «Неважно, какая жидкость, любая жидкость имеет свойство испаряться», — заключила она.

Не так давно Малышева и Продеус назвали привычки, которые способны разрушать иммунитет. В их числе оказались пересаливание пищи и частое использование смартфонов.

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