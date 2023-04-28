Названы простые способы пережить застолье

Простые способы пережить праздничные застолья без вреда для здоровья назвала в беседе с «Мослентой» врач-диетолог, нутрициолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова. Она посоветовала меньше пить алкоголя и больше танцевать.

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«От одного застолья набора веса точно не будет. Человеку может показаться, что это произошло, но если сразу после посиделок вернуться в нормальный режим, то все будет в порядке. Другое дело, если одно застолье сменяет другое: в этом случае набор веса — естественное следствие такого режима», — объяснила специалист.

За столом Нефедова посоветовала сконцентрироваться на овощах. С их помощью можно получить достаточное количество клетчатки, жидкости и микроэлементов, поэтому тяга к более калорийным блюдам станет значительно ниже.

«Обращайте внимание на соусы: очень часто именно они являются источником большого количества добавленного сахара и лишнего жира», — отметила диетолог.

Не стоит также налегать на алкоголь. «Люди часто не ограничивают себя в выпитом. Как следствие, они получают большое количество дополнительных калорий», — заметила собеседница «Мосленты». То же самое, по ее словам, касается и безалкогольных сладких напитков. Тем, кто не может отказаться от их употребления, стоит чередовать их с простой водой, в которую можно добавить для вкуса лимон или ягоды.

«За столом нужно больше общаться, меньше есть. В перерывах между приемами пищи делайте паузы, давайте чувству насыщения добраться до вашего мозга», — призвала Нефедова. Она также посоветовала почаще выбираться из-за стола и двигаться — танцевать, принимать участие в активных играх, просто ходить.