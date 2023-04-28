Напитки для похудения: что можно пить и как приготовить

Разбираемся с диетологом, какие жидкости лучше всего способствуют похудению.

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Польза от чая, фруктовых смузи, овощных коктейлей действительно есть. Но любые напитки желательно готовить самостоятельно, чтобы наверняка знать их состав.

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Ни в коем случае не стоит пить жиросжигающие разрекламированные коктейли сомнительного качества и происхождения. Эффект от них будет непредсказуемым.

Содействовать похудению могут такие напитки, как зелёный чай, кофе, вода, настои трав. Они содержат в своём составе биологически активные вещества природного происхождения, которые ускоряют метаболизм, снижают уровень холестерина, уменьшают аппетит.

Коктейли на основе белковых порошков также помогают контролировать аппетит, продлевая чувство сытости. Но важно помнить, что такой продукт не является чудодейственным решением для похудения и не заменяет здоровый образ жизни и правильное питание.

Как напитки помогают сбросить вес?

Настои некоторых трав, таких как мята, имбирь и корица, ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение за счёт содержания в них активных компонентов: кофеина, теанина. Они оказывают тонизирующее действие на весь организм.

Исследование британских учёных 2014 года показало, что употребление зелёного чая ускоряет метаболизм и способствует потере веса за счёт содержания в нём катехина. Биологическое вещество оказывает влияние на расход энергии и окисление жиров.

Тем не менее зелёный чай — не «чудо-средство» и не может заменить правильное питание. Рацион должен быть обязательно налажен и сформирован с учётом индивидуальных особенностей.

О других полезных свойствах этого напитка читайте по ссылке.

Сколько и в каких количествах необходимо употреблять напитки для похудения?

Количество напитков, необходимых для похудения, зависит от многих факторов, таких как физическая активность, общее состояние здоровья, возраст, пол и метаболический профиль.

За рекомендациями лучше всего обратиться, например, к диетологу или нутрициологу. Специалисты смогут провести необходимые расчёты и подобрать оптимальную дозировку для конкретного случая.

Что касается общих норм, то в идеале пить не менее 1,5 л воды в день. Только потребление жидкости должно быть ещё сопоставимо с её потерями.

Для того чтобы своевременно восполнять водно-солевой баланс в организме, немаловажно следить за некоторыми параметрами: вода должна быть комнатной температуры, без газа и добавок.

Зелёный чай рекомендуется употреблять по две-три чашки в день, свежевыжатые овощные и фруктовые соки — не более 200 мл в день, а настои трав — максимум два средних стакана.

Подробнее о том, сколько нужно пить воды в день, чтобы похудеть, рассказали здесь.

В любом случае перед началом диеты и изменением своего рациона питания вам следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом в области диетологии и здорового образа жизни.

Кому напитки противопоказаны?

Фруктовые соки, например, могут вызвать аллергию, если у человека есть реакция на какой-то ингредиент, содержащийся в напитке. Также некоторые жидкости способны ухудшить состояние людей с заболеваниями желудка: гастритом, язвенной болезнью, диабетом.

Перед началом употребления каких-либо напитков для похудения необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы они могли дать индивидуальные рекомендации и оценить возможные риски и побочные эффекты.

Чтобы избежать негативных последствий, в идеале готовить коктейли дома, контролируя качество ингредиентов и содержание сахара.

А вот некоторые настои трав лучше приобретать в специализированных магазинах, предлагающих высококачественные ингредиенты и профессиональное оборудование для приготовления напитков.

Важно следовать инструкциям и рекомендациям экспертов по выбору и приготовлению напитков, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Какие напитки помогут сбросить вес?

Белый, зелёный чай, кофе светлой и тёмной обжарки, использование имбиря в отварах с добавлением корицы, мёда, лимона, ягодные отвары и морсы действительно способствуют улучшению обмена веществ.

То же самое касается свежевыжатых соков из фруктов и овощей с добавлением сельдерея. Такие напитки желательно разбавлять водой, чтобы сберечь эмаль зубов. Добавление в их составы мяты дополнительно будет снижать аппетит.

Белковые напитки и гейнеры из разряда спортивных продуктов применять можно тем, кто регулярно ходит в спортзал. В противном случае избыток белка может вызвать вздутие из-за брожения в кишечнике.

Полезным напитком для похудения считается и кефир. Молочный белок хорош и по усвояемости, и по влиянию на обменные процессы. Но и он имеет ряд противопоказаний, поэтому лучше проконсультироваться с врачом, особенно людям с аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.