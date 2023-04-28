Суеверия о беременности, в которое верят даже сегодня

Многие мужчины упорно верят во все эти мифы.

Вокруг беременности ходит такое невероятное количество мифов и убеждений, что иногда просто страшно. Больше всех, что логично, в эти мифы верят мужчины. Мы решили успокоить сильный пол и собрать топ мифов, о которых мужчинам лучше забыть и тем более их не озвучивать.

Миф 1. Женщина обязательно изменит пищевые привычки

Отчасти это действительно так, ведь в организме происходят грандиозные перемены. Но все не так плохо, как рисуют себе мужчины. Если ваша любимая, находящаяся в положении, отправляет вас ночью за виноградом, беременность здесь не при чем. В этом случае речь идет о капризах. На самом деле, основной рацион корректируется под контролем врача, ведущего беременность. Но порадовать свою женщину вкусными фруктами в любое время года никто не запрещает.

Миф 2. Женщина обязательно будет выглядеть хуже, чем до беременности

Не факт. Большинство женщин все же предпочитают ухаживать за собой в любом состоянии, так что в случае, если ваша женщина и до беременности следила за собой, кардинальных изменений не последует. Конечно, ближе к концу беременности ей будет сложнее ухаживать, например, за ножками, придется посещать нейл-мастера чуть чаще, но в целом бояться мужчине точно не стоит. Тем не менее никто не отменял физиологические особенности каждой женщины, и потому растяжки — вполне нормальное явление, но ведь они не изменят вашего отношения к женщине? И перестаньте слушать истории о беременностях жен друзей — каждый случай уникален.

Миф 3. Женщина может стать глупее