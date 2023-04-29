Как начать бегать

Бег — один из самых популярных видов спорта, которым можно заниматься как профессионально, так и для себя, чтобы сбросить вес, повысить выносливость и просто провести время на свежем воздухе.

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Однако бег, как любая физическая активность, требует усилий и тщательной подготовки.

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«Лента.ру» разобралась в основных нюансах и узнала у мастера спорта по легкой атлетике, участницы двух чемпионатов мира по горному бегу Анны Хрящевой, как правильно начать бегать и о чем стоит помнить бегунам-новичкам.

Польза бега для здоровья

Помимо того, что бег позволяет поддерживать тело в тонусе и избавляет от лишних килограммов, он также помогает при конкретных проблемах и заболеваниях.

От чего помогает бег

Повышенное содержание сахара в крови. Чтобы производить энергию, во время тренировки клетки организма используют содержащийся в крови сахар, за счет чего его общий уровень в крови снижается.

Сердечные заболевания. Пятнадцатилетнее исследование, в котором приняли участие более 50 тысяч человек, показало, что даже медленный бег продолжительностью пять-десять минут в день значительно снижает риск сердечных заболеваний.

на 45 % снижается риск сердечных заболеваний при регулярном беге

Катаракта. Ходьба в умеренном темпе и энергичный бег снижают риск развития катаракты.

Боль и повреждения коленных суставов. Существует миф, что бег вреден для коленей. Однако произведенный австралийскими учеными из Университета Монаша систематический обзор опровергает это убеждение и, наоборот, доказывает, что бег способствует укреплению коленной ткани. На самом деле он даже помогает уменьшить боль: согласно эксперименту, проведенному среди людей старше 60 лет, люди, которые бегали чаще, меньше страдали от боли в коленях.

Падения. Исследования также показывают, что занятия бегом снижают риск падения среди пожилых людей, поскольку мышцы ног у бегунов более развиты.

С чего начать подготовку к беговым тренировкам

Чтобы заниматься бегом без вреда для здоровья, стоит выполнить несколько действий еще до начала физической нагрузки.

1. Пройти медицинский осмотр

Многие бегуны — как начинающие, так и профессиональные — часто пренебрегают походами к врачу, и очень зря. Некоторые заболевания развиваются бессимптомно, а большая нагрузка может их усугубить. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины рекомендуют не начинать даже легких коротких пробежек без базового обследования. В него входит общий анализ крови, ЭКГ и УЗИ сердца, а также тест на беговой дорожке, который оценивает работу сердца под нагрузкой.

Заболевания, при которых занятия бегом строго противопоказаны: болезни печени, при которых развиваются болевые приступы;

болезни желудочно-кишечной системы в острой стадии;

хронические заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма);

сердечно-сосудистые заболевания (врожденный порок сердца, сердечная недостаточность, тромбофлебит ног);

травмы опорно-двигательного аппарата;

патологии центральной нервной системы (эпилепсия);

инфекционные заболевания в острой стадии.

Если врачи обнаружили какую-то из этих патологий, лучше заменить бег на северную ходьбу или велосипедные прогулки

2. Подобрать правильную спортивную одежду и обувь

Приятная и эффективная пробежка начинается с грамотно подобранных беговых кроссовок. Какой тип обуви подойдет человеку, зависит от его походки, пронации и от того, как нога ударяется о землю. Чтобы облегчить себе задачу, лучше посоветоваться с ортопедом и затем — с консультантом в обувном магазине. Выбирать для пробежек туристические или прогулочные кроссовки точно не стоит.

Риски при выборе неправильной обуви: потертости и мозоли на ногах;

деформация ногтей, вросшие ногти;

отеки, онемение и судороги;

травматизация.

Спортивный костюм не менее важен: во-первых, он обеспечивает удобство при беге, а во-вторых, помогает регулировать температуру тела в зависимости от погоды.

Если на улице жарко и влажно, следует надевать одежду светлых тонов, которая меньше весит и не пропускает влагу. Так будет прохладнее.

Если холодно, надевать следует три слоя: первый должен отводить влагу от тела, второй — содержать утеплитель (шерсть, пух или флис), а третий — быть устойчивым к воде и ветру.

Также рекомендуется выбирать одежду со светоотражающими элементами — в ней бегун будет более заметен для водителей. Женщинам стоит надевать на пробежку поддерживающий спортивный бюстгальтер.

3. Определить время и место для занятий

Тренировки должны доставлять удовольствие, а не тяготить, поэтому стоит проанализировать, когда заниматься удобнее всего: это должно быть время, в которое бегуна не отвлечет работа или домашние дела. Чаще всего люди бегают по утрам или вечерам: утренняя пробежка помогает проснуться и дисциплинирует, а вечерняя расслабляет и позволяет побыть наедине с собой.

В качестве места для пробежек начинающему бегуну идеально подойдут стадион или манеж с ровным жестким покрытием. Это обеспечивает защиту от машин и позволяет ориентироваться на специальную разметку. Чтобы усложнить задачу, можно попробовать бегать в парке, в лесу или в поле.

Как правильно бегать: основные техники

Экипировка и место выбраны, медосмотр пройден, можно приступать к пробежке. Но и здесь есть свои правила, соблюдение которых поможет меньше уставать. На несколько из них советует обратить внимание сертифицированный тренер Кристин Мани Луфф.

Главные правила пробежек

1. Смотреть вперед, а не под ноги. Проверить, что голова не наклоняется во время бега, — это создает сильную нагрузку на мышцы шеи и плеч.

2. Держать руки на уровне талии, желательно под углом 90 градусов. Некоторые новички, когда устают, подносят руки к груди, но такое положение может привести к еще большей усталости и чувству напряжения в плечах и шее.

3. Держать руки и кисти как можно более расслабленными. Стараться не сжимать руки в кулаки, чтобы напряжение, опять же, не перешло на плечи и шею.

4. Следить за осанкой — следует сохранять нейтральное положение таза и убедиться, что в талии нет наклона вперед или назад.

5. Расслабить плечи. Они должны быть направлены вперед, но не округлены — в противном случае это приведет к сдавливанию грудной клетки и затруднению дыхания.

6. Избегать раскачивания рук из стороны в сторону. Если руки скрещены над грудью, то спина, скорее всего, ссутулена, а значит — нарушено дыхание. Это может вызвать спазмы в области живота.

7. Не подпрыгивать. Вертикальные колебания во время бега заставляют голову и тело слишком часто двигаться вверх-вниз, что приводит к потере большого количества энергии. Чем выше человек отрывается от земли, тем сильнее получается удар о землю и тем быстрее устают ноги.

Примерный план занятий на первое время

Не нужно пытаться стать спринтером за одну неделю занятий — так можно быстро отбить все желание продолжать тренировки, предупреждает мастер спорта по легкой атлетике, участница двух чемпионатов мира по горному бегу Анна Хрящева.

Начинайте с малого. Если вес большой, добавьте сначала на регулярной основе — два-три раза в неделю — быструю ходьбу минимум 40-50 минут. Желательно ходить в парке, где есть подъемы и спуски или лестницы. Хорошо, если у вас есть гаджет, который будет отслеживать пульс. При быстрой ходьбе средний показатель — 120 ударов в минуту.

Спортсменка подчеркивает, что прогулку с собакой или путь от дома до работы нельзя считать полноценной тренировкой, так как организм в это время не испытывает особых нагрузок. После того как выработается привычка к интенсивным пешим тренировкам, можно начать короткие пробежки и чередования бега и ходьбы, а потом постепенно переходить на медленный бег с пульсом до 150 ударов в минуту.

Когда в процессе тренировок спокойно удается пробежать пять-семь километров без одышки и остановок, можно переходить к чередованию бега в разных пульсовых зонах, считает Анна Хрящева.

Тренировки в разных пульсовых зонах: одна тренировка на низком пульсе, желательно до 130-140 ударов в минуту;

одна тренировка с включением коротких отрезков на высоком пульсе — 175 ударов в минуту;

одна развивающая тренировка: нужно начать на низком пульсе и плавно разогнаться до 160-170 ударов в минуту.

Измерить пульс во время бега помогут спортивные часы или фитнес-трекер

Также можно добавить силовые тренировки, которые будут поддерживать мышечную массу и гормональный фон, добавляет легкоатлетка.

На что обратить внимание бегуну-новичку

Уделять достаточное время разминке и растяжке перед пробежкой

Четкого времени, которое нужно посвятить разминке, не существует, но она должна длиться хотя бы несколько минут. В процессе разминки у человека повышается температура тела, разогреваются мышцы и активизируется обмен веществ. В качестве разминки перед бегом можно использовать элементы легкой атлетики или йоги. Также, по словам Анны Хрящевой, начав заниматься бегом, нельзя забывать и о силовых тренировках, поскольку именно они подготавливают к нагрузке мышцы, суставы, связки и сухожилия.

5-10 минут — минимальное время разминки перед бегом

Сосредоточиться на мотивации

У каждого бегуна, несомненно, есть определенная цель, когда он начинает занятия. Нужно вспоминать о ней почаще и убедиться, что пробежки приносят не только усталость, но и заряжают бодростью и хорошим настроением.

Найти себе компанию

По данным фитнес-трекеров, люди, которые занимаются в группах, тренируются на 10 процентов дольше и преодолевают на 21 процент большее расстояние, чем те, кто занимается в одиночку. Чтобы найти команду по душе, бегуну следует подумать, в чем конкретно ему не хватает мотивации. Например, если с самим бегом все в порядке, то в беговой клуб вступать смысла нет. Но если человек замечает, что избегает длинных дистанций, ему стоит поискать секцию, где еженедельно проводятся длительные пробежки. Конечно, можно попросить друзей или родственников составить компанию, но только в том случае, если они точно не будут отвлекать бегуна и агитировать его на менее сложные тренировки.

Пить достаточно воды

Во время бега тело теряет много жидкости, поэтому до тренировки рекомендуется пить как минимум 0,5 литра воды, а во время занятий — по стакану воды каждые 15 минут. Своевременное восстановление водного баланса предотвратит дегидрацию (обезвоживание).

Не забывать об отдыхе

Даже профессиональному бегуну необходимо восстанавливаться после тренировок — это помогает избежать травм и усталости, которые могут возникнуть при ударной нагрузке. А тем, кто начинает бегать с нуля, рекомендуется делать как минимум один перерыв между тренировками и обязательно брать выходной при болезни или сильной усталости.

Что помогает эффективно отдохнуть качественный сон;

еда — качественные продукты и разнообразный рацион;

массажи и бани.

Уделяйте сну хотя бы семь часов, а лучше — восемь-девять. Но здесь есть нюанс: если вы ляжете спать после 2:00 и проспите восемь часов, это будет пустое восстановление, так как самые важные часы для сна — с 21:00 до 1:00, — Анна Хрящева, мастер спорта по легкой атлетике.