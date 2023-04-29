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Фитнес-эксперт дала советы по проработке мышц рук

Фитнес-эксперт и диетолог Бреа Лофтон дала советы по проработке мышц рук и уменьшению их объема. Ее слова приводит Forbes.

Фитнес-эксперт дала советы по проработке мышц рук
© Lenta.ru

Специалист отметила: чтобы сделать руки стройными, важно улучшить физическую форму в целом.

«Единственный способ избавиться от жира на руках — это уменьшить общий объем жировых отложений за счет здорового питания и упражнений для поддержания состояния здоровья и массы тела», — заявила Лофтон.

Она добавила, что необходимо пить больше воды и сократить потребление перекусов, сделанных из продуктов с высоким инсулиновым индексом (хлеб, хлопья, чипсы и сладости).

Эксперт пояснила, что для сжигания жировой ткани и проработки мышц рук стоит включить свой график силовые тренировки с гантелями и кардио.

«По крайней мере, 30 минут кардиотренировок средней интенсивности примерно три-пять раз в неделю могут быть полезны для балансирования потребляемых калорий», - рассказала Лофтон.

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