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6 правил для плоского живота к лету

Летом каждый хочет обрести идеальное тело: плоский живот и красивый рельеф, чтобы выход к пляжу был максимально эффектным, а яркие наряды выгодно подчеркивали силуэт. Что нужно делать уже сейчас, чтобы все это не осталось лишь мечтами, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

6 правил для плоского живота к лету
© Вечерняя Москва

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, сегодня существует масса различных упражнений, позволяющих убрать жир в с брюшной области и получить вожделенные кубики пресса. Однако одними посещениями спортзала, к сожалению, не обойтись.

— Самое главное — это исключение неправильных пищевых привычек. Именно они способствуют появлению «пивного животика» у мужчин и увеличению объемов бедер у дам, которые не ограничивают себя в еде, — сказала Соломатина.

Убрать лишние жировые отложения позволят следующая схема:
  • переход на частое дробное питание;
  • употребление клетчатки в виде салатов, цельнозернового хлеба, свежих овощей и фруктов;
  • отказ от жареной пищи и простых углеводов;
  • восстановление режима сна;
  • соблюдение водного баланса.

Что касается физических упражнений, то они непременно должны присутствовать в жизни человека, который намерен обрести тонкую талию.

— Как минимум два раза в неделю нужно посещать спортивный зал, — заметила Соломатина.

Занятия, по ее словам, должны обязательно включать кардиоупражнения: бег, активную ходьбу на дорожке, дыхательную гимнастику, прыжки, упражнения со скакалкой и пресс, заключила собеседница «ВМ».

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