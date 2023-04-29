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40 минут назад

Фитнес-эксперт рассказала о тренировке для поддержания формы

Lenta.ru

Фитнес-эксперт Гретхен Томас рассказала о ежедневной тренировке для поддержания формы. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

Эксперт рассказала о тренировке для поддержания формы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист посоветовала выполнять упражнение под названием Dead Bugs. Для этого необходимо лечь на спину, вытянуть руки вверх над грудью, а ноги согнуть в коленях и поднять так, чтобы голени находились параллельно полу.

«Опустите правую руку за голову и одновременно вытяните левую ногу. Вернитесь в исходное положение, затем повторите движение с противоположной стороны», — пояснила Томас.

Также тренер порекомендовала делать ягодичный мост и планку на коленях в течение 20-30 секунд. Для этого необходимо встать на четвереньки, затем поднять колени на пару сантиметров от пола с упором на руки и на носочки и задержаться в этом положении.

Еще одним эффективным упражнением, по словам Томас, является движение «Супермен». «Лягте на живот, вытяните руки и ноги, затем оторвите от пола ноги, руки и грудную клетку, сокращая мышцы спины. Важно, чтобы вы поднимали грудной отдел, а не голову и шею», — отметила специалист.

Завершить тренировку Томас посоветовала упражнением Bird Dog, исходное положение — планка на коленях. «Вытяните правую руку вперед, а левую ногу — за спину, сохраняя нейтральное положение шеи и спины. Задержитесь в этом положении на мгновение, затем повторите с противоположной стороны», — рассказала Томас. Она добавила, что каждое упражнение в этом комплексе необходимо делать в три подхода по десять повторений.

Здоровье,
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