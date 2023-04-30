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Диетолог Гинзбург предупредил о вреде раздельного питания

О вреде раздельного питания предупредил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он заявил, что разделение белков и углеводов повышает риск обострения язвы желудка.

Гинзбург предупредил о вреде раздельного питания
© Мослента

«Углеводы полезно употреблять вместе с белками, потому что они обволакивают стенку желудка и защищают ее таким образом от кислой среды. Если есть белки отдельно от углеводов, в желудке возникает агрессивная среда, из-за чего развиться гастриту или обостриться язвенной болезни становится значительно легче», — заявил эксперт.

Он добавил, что есть множество продуктов, в которые входят и белки, и жиры, и углеводы. Разделить их невозможно, а значит, придется сделать свой рацион в разы более скудным.

«Да, кому-то удается похудеть при раздельном питании. Но худеет человек в данном случае не от диеты, а от возможности ее соблюдать, от испытываемого восторга в предвкушении обещанного результата. Эти эмоции держатся недолго, и вскоре вес возвращается», ― заявил Гинзбург.

По его мнению, желающим похудеть лучше выбирать методы, которые даются легче и приносят более надежный результат.

Ранее Гинзбург поделился рецептом смузи из гречки для комфортного похудения.

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