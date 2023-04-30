"Убери солонку": академик Драпкина рассказала, сколько соли нужно организму
Избыток соли провоцирует повышение артериального давления, увеличивает риск инфаркта и инсульта, мочекаменной болезни, рака желудка и остеопороза. Но и бессолевая диета - это неправильно, соль нам нужна, - рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.
"В организме соль нужна для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц. Необходимая для жизни норма соли - 4-5 граммов в сутки (не более одной чайной ложки)", - написала Драпкина в своем Telegram-канале.
Однако современные люди потребляют в несколько раз больше соли, чем требуется. Популяционное исследование, проведенное в России, показало, что "средний" россиянин съедает соли в 2-3 раза больше нормы. Именно для россиян характерна вредная привычка досаливать пищу на столе, иногда даже не попробовав на вкус. Еще одна не самая полезная национальная традиция - много солений на столе (от огурцов и помидоров до квашеной капусты).И всё же основное количество соли мы получаем с промышленно переработанными продуктами.
"Только 20 процентов соли добавляется во время приготовления пищи или за столом. Остальное скрыто в обработанных продуктах и продуктах животного происхождения", - поясняет Драпкина.
Лидеры по содержанию соли:
- Копченое, вяленое и переработанное мясо (ветчина, бекон, солонина, сосиски, колбасы)
- Бульонные кубики и гранулы
- Соленые закуски (чипсы, сухарики, орешки, попкорн, крекеры и т.д.)
- Консервы (рыбные, овощные, супы, тушенка и т.д.)
- Консервированные супы
- Готовые салатные заправки и соусы (кетчуп, соевый соус, майонез и т.д.)
- Готовые смеси специй (промышленные вкусовые приправы для подливок, запеканок, лапши, плова, блюд из риса и картофеля, рыбы, курицы и т.д.)
- Сыры (особенно плавленые сыры и сырные пасты).
Самый очевидный способ нормализовать количество соли - уменьшить количество готовых продуктов и промышленных полуфабрикатов. Нужно готовить самим, отказавшись от соли хотя бы в некоторых блюдах. Например, в салатах соль легко заменить лимонным соком с душистыми травами, вкус от этого только выиграет.