"В организме соль нужна для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц. Необходимая для жизни норма соли - 4-5 граммов в сутки (не более одной чайной ложки)", - написала Драпкина в своем Telegram-канале .

Однако современные люди потребляют в несколько раз больше соли, чем требуется. Популяционное исследование, проведенное в России, показало, что "средний" россиянин съедает соли в 2-3 раза больше нормы. Именно для россиян характерна вредная привычка досаливать пищу на столе, иногда даже не попробовав на вкус. Еще одна не самая полезная национальная традиция - много солений на столе (от огурцов и помидоров до квашеной капусты).И всё же основное количество соли мы получаем с промышленно переработанными продуктами.