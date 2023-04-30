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Фармацевт предупредил о негативном влиянии уксуса на зубы, кости и пищевод

Употребление уксуса в качестве средства для укрепления здоровья может привести к неприятным последствиям, предупредила чешский фармацевт Барбора Йедличкова.

Фармацевт предупредил о негативном влиянии уксуса
© Слово и Дело

В частности, она развеяла миф о пользе четырех ложек уксуса ежедневно. В первую очередь регулярное употребление этого продукта снижает уровень калия в крови и негативно влияет на костную систему.

Кроме того, существует риск обжечь пищевод и ухудшить состояние зубов. Также категорически запрещается пить уксус людям с диабетом, поскольку он снижает эффективность препаратов от этого заболевания, пишет издание Denik.cz.

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