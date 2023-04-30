Фармацевт предупредил о негативном влиянии уксуса

Употребление уксуса в качестве средства для укрепления здоровья может привести к неприятным последствиям, предупредила чешский фармацевт Барбора Йедличкова.

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В частности, она развеяла миф о пользе четырех ложек уксуса ежедневно. В первую очередь регулярное употребление этого продукта снижает уровень калия в крови и негативно влияет на костную систему.